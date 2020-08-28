Киевская пропаганда: В Черногории ожидается реванш друзей Путина

28.08.2020

На Украине обеспокоены возможными итогами парламентских выборов Черногории, которые пройдут 30 августа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на сайте «Европейская правда» в статье под названием «Реванш друзей Путина: чем важны парламентские выборы в маленькой Черногории» пишет редактор украинского портала «Балканский обозреватель» Наталья Ищенко.

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Автор обращает внимание на неутешительную социологию для партии президента Мило Джукановича, правящего в том или ином статусе Черногорией уже 30 лет, и не исключает уличных потрясений после выборов.

«Но даже если все пройдет мирно, и даже если потом Джукановичу удастся сформировать правящее большинство, уже понятно, что эпоха бессменного лидера со склонностью к авторитарности заканчивается еще в одной постсоциалистической стране. Впрочем, именно в случае с Черногорией констатация этого, в принципе, положительного факта вызывает обеспокоенность и озабоченность, поскольку фактически «диктатора» отодвигают от власти не столько новые прогрессивные политики или гражданское демократическое общество, как сторонники Путина и призрака Великой Сербии», – сокрушается Ищенко.

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