Последний диктатор Европы близок к потере власти

28.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Дискриминационные законы, направленные против канонического православия, выйдут боком черногорскому режиму в ходе предстоящих 30 августа парламентских выборов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Независимой газете» пишет директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта Балканист. ру Олег Бондаренко.

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«Бессменный правитель Черногории Джуканович руководит республикой уже более 30 лет, оставаясь самым долгим политиком-долгожителем в Европе (а вовсе не Александр Лукашенко, как кто-то мог подумать). Попеременно чередуя посты президента и премьер-министра, он стал фактическим отцом-основателем нынешней черногорской государственности, которого можно сравнить по времени пребывания во власти разве что с королем Николой I Петровичем, правившим 58 лет», – отмечает Бондаренко.

Он обращает внимание, что за эти десятилетия «Джуканович прошел путь от «последнего коммуниста Югославии» и «великосербского патриота» к убежденному либералу и преданному стороннику евро-атлантической интеграции».

Эксперт напоминает, что в в прошлом году в Черногории принят закон, позволяющий конфискацию имущества Черногорско-Приморской митрополии – епархии Сербской православной церкви, после чего в стране начались и не утихают протесты в формате еженедельных крестных ходов, в которых участвуют десятки тысяч граждан по всей стране.

«Противостояние с церковью дошло до того, что в итоге сам черногорский митрополит Амфилохий, прежде бывший с Джукановичем в неплохих отношениях, обратился к верующим с призывом единодушно прийти на парламентские выборы 30 августа, чтобы проголосовать против «безбожников и лжезаконов, который они принимают». Он признался, что за свои 82 года ни разу не участвовал в выборах, но в этот раз намерен проголосовать за святыни Божьи», – сообщает автор.

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Ссылаясь на данные социологии, политолог указывает, что впервые за долгое время объединившаяся в блок «За будущее Черногории» оппозиция во главе с профессором Здравко Кривокапичем может рассчитывать на 25% голосов избирателей, что «вместе с демократической оппозицией (около 16%) и рядом других более мелких оппозиционных партий может стать непреодолимым препятствием для продолжения самого долгого политического правления в Европе».

«Главный электоральный ресурс Джукановича – поддержка со стороны ряда влиятельных и многочисленных черногорских кланов, которым он помогал в свое время, может на этот раз его подвести. Потому что в традиционном черногорском обществе позиция церкви может оказаться важнее былых заслуг политического благодетеля», – резюмирует Бондаренко.