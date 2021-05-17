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17.05.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия
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Киевская псевдоправозащитница: Крымчане хотят вернуться в Украину

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявила председатель правления функционирующей на...

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявила председатель правления функционирующей на западные гранты и действующей за пределами Крыма так называемой «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник, отвечая на вопрос, какие сейчас настроения в Крыму.

«Есть люди, которые в первые годы поддерживали Россию, но потом пострадали. Изменили мнение. Режим Кремля – ​​захватнический. Забирает территории, людей и ресурсы. Давит на мелкий бизнес, выдвигает новые требования. Приходится закрываться. Многие люди живут надеждой и остаются проукраинскими. Значительная часть – более лояльная к Украине. Эти люди не знают, на что надеяться и кто их сможет защитить. Должны быть новые сигналы от Украины. Потому что быть украинском на оккупированном полуострове непросто», – сказала псевдоправозащитница.

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По ее словам, «пророссийских на полуострове – небольшая часть».

«Агрессивная, потому что ее мировоззрение построено на пропаганде. По телевизору страшные новости о США и Бандере. Затем какое-то советское кино о войне, а еще бездумные российские сериалы, которые так же являются пропагандистским инструментом. Люди круглосуточно под влиянием. Блокируют украинские медиа, ограничивают информацию в социальных сетях. Россия пытается изолировать Крым», – утверждает Скрипиник.

При этом авторитетные американские СМИ признают, что большинство крымчан не считает, что их «оккупировали» и положительно оценивает свои перспективы. Такие выводы, как сообщал «ПолитНавигатор», заставили негодовать главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, бросившегося доказывать американцам, что «в Крыму нет счастья».

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