Киевская теледива спросила людей в Донецке и Мариуполе, хотят ли они обратно «в Украину»

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Прибывшая в ДНР Диана Панченко, ранее работавшая в Киеве ведущей на закрытых ещё до СВО телеканалах олигарха Виктора Медведчука, через пару дней молчания опубликовала документальную ленту, основанную на свидетельствах жителей Донецка и Мариуполя.

В целом по итогу Панченко призналась, что была просто шокирована, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первыми впечатлениями журналистки были разрывы снарядов, постоянный запах пороха, пробуждение в 4 утра от звука «прилёта», а также удивление, что для того, чтобы искупаться, может быть достаточно одной кастрюли воды.

«Когда я сюда приехала, первое, что пришло в голову, что это заброшенный Богом и судьбой район, и что здесь нет людей, и в какой-то момент я вижу проезжающий автобус, и в нём люди. Я была в Ирпене уже после того, как всё произошло, дико цинично, может, у меня нет морального права, но то, что я вижу здесь, это страшнее», – признала Панченко.

«Куда уезжать? У меня кошка, внизу старушки, одной 92 года, другой 86, они лежачие. Что их, бросить и уехать? Никогда к ним Донбасс не вернётся, мы им никогда не простим то, что они сделали», – сказала одна опрошенных из жительниц центрального района Донецка.

На вопрос, что бы хотели передать жителям Харькова или Львова, дончане отвечали так:

«Что надо думать не только о себе, они же считают, что мы здесь вообще не люди»;

«Они там, я не говорю за всех, делят, к примеру, детей на наших и ваших. Дети не виноваты. Это дети – и там, и здесь»;

«Что сказать? Они нас слушать не будут»;

«Жили нормально, пока не начался майдан».

Также Панченко взяла комментарий у заведующего консультативной поликлиникой Александра Кравченко.

«Самые сложные дни – это бои за Мариуполь и Волноваху. После военных начали привозить раненых гражданских, которых находили под завалами в домах, через несколько суток, это были раны уже несвежие. Это было морально тяжело. Представьте, детей привозят, а ребёнок неделю где-то пролежал, у него сдавление конечностей, надо делать ампутацию. Это пулевые ранения – в детей стреляли целенаправленно», – рассказал донецкий врач.

После Донецка журналистка отправилась в Мариуполь, где ужаснулась масштабами разрушений.

«Мы видим разрушенные дома, камня на камне нет, кого вините?» – спрашивала Панченко.

«Правительство Украины, они привели к этому всему. Им же не жилось спокойно, захотели приключений, приключения получили, только не они, а мирные. …С украинскими военными общаться не пришлось, а с российскими уже после того, как вышли с подвала, обращение человеческое. …Не вернёт Зеленский Донбасс. Надо было его не терять, чтобы потом возвращать. Отношение поменялось, я не считаю нормальным, чтобы обстреливать мирных жителей. В разгар боевых действий приходили люди [из других домов в подвал], потому что их обстреливали «азовцы», – рассказала одна из опрошенных.

«Кого вините? Украину. Потому что они стреляли по своим, и знали, что будет, но нас бросили. Самое страшное было, что украинцы стреляли по домам, по детям. Сидели в подвале, там рожавшие были – «твари, мрази, закрой рот». У меня родственница принимала роды, они кричали: «Тварь, заткнись», не выпускали на костре чай согреть. По форме была Украина, они же там занимали оборону. …Моя кума лично видела, как они стреляли, в квартиры ломились: «Не отойдёшь – убью», – вспоминали жители Мариуполя.

На вопрос о том, что Украина всё время утверждает, что вернёт Донбасс, одна из мариупольчанок ответила:

«Мы очень переживаем, не хотим этого. Прятаться нам больше некуда, лучше повеситься. Мы не переживём этого, вот и всё».

«Если была возможность сказать что-то власти России и Украины, что бы вы сказали?» – спросила журналистка.

«Защитите нас, пожалуйста, не отдавайте нас больше Украине», – со слезами ответила жительница Мариуполя.

«Нам сказали: освобождайте квартиры, иначе вас через 5 минут здесь не будет. Кто сказал? Наци, украинские вояки, я их называю фашистами. А когда вернулись, уже ни жилья, ничего», – добавила горожанка.

«Мы пробежали через дом, где жили «азовцы», миномётчики. Они выходили на кладбище, обстреливали дома на 360 градусов. Там не было ни ДНР, ни России. Они чисто разрушали Мариуполь», – свидетельствовали участники событий.

При этом Панченко несколько раз почему-то повторила, что, по ее сведениям, до СВО в городе большинство было проукраински настроены. Теперь же услышанное её привело в шок.

«Для меня огромный шок слышать, что люди винят в случившемся Украину. Я не понимаю, что должно было произойти, потому что я точно знаю, что до 24 февраля город был проукраинским, никто, за исключением, в Россию не хотел. Что здесь случилось за это время, я не понимаю», – призналась журналистка.

Другая жительница Мариуполя рассказала, как ВФУ безжалостно расстреливали дома, зная, что там прячутся дети.

«Пусть попробует (заявления Зеленского о том, что вернёт Донбасс, в частности, Мариуполь – ред.) Думаю, что этого не будет. В Украину? Не хочу, просто не хочу. Надо было не бросать людей и не расстреливать напрямую. Что, допустим я, сделала Украине, что украинский танк начал расстреливать дом прямо в упор? Они прекрасно знали, что там дети. Нас бросили в самый первый день войны», – сказала женщина.

Подводя итог, журналистка признала, что на Украине не захотят слышать о том, как украинские танки в упор расстреливают дома.

«Или скажут, что это неправда, или что мы наняли актёров, но видно, что это обычные люди. И мы слышим то, что слышим», – заключила Панченко.