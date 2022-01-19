Киевские «адекватники»: Блинкен прилетел готовить «слив» ЛДНР в состав Украины

Новости Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший сегодня в Киев, привез президенту Украины некий план, который может быть интересен России. Речь может идти о выполнении «Минских договоренностей» и предоставлении Донбассу автономии.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я понимаю, совместными силами, мытьем и катаньем США и Россия с двух сторон убеждают Украину, команду Зеленского, принять эти мирные соглашения. То есть, превратить это минское перемирие в полноценный мир. И Запад потребует от Украины, США особенно, компромисса… Возможно, в ближайшие месяцы Украине придется принимать очень сложные условия мира, придется проводить через парламент изменения в законодательство, в Конституцию… Блинкен приезжает говорить с Украиной, убеждать Украину – я не хочу говорить слово «давить». В Офисе президента уверены, что это совместная российско-американская игра. То есть, одни пугают, добрый-злой полицейский, вторые убеждают согласиться по-хорошему на тот или иной сценарий. Мне кажется, пытаются что-то выторговать в этой ситуации. Возможно, гарантии власти, гарантии переизбрания на второй срок с обеих сторон, возможно, что-то еще… Они концептуально согласились, что «Минские соглашения» необходимо реализовывать. Об этом договорились еще Путин с Байденом. Модель для обеих стран, то есть, возвращение Донбасса в качестве автономии в состав Украины является приемлемой и для США, и для России. Сегодня они ищут, параллельно пытаясь друг друга обмануть немножко, но ищут инструмент имплементации этой модели в Украине, поскольку она гарантирует не просто завершение конфликта на Донбассе, в чем мы заинтересованы, – она гарантирует восстановление баланса геополитического по Украине между США и Россией. Это означает, что Россия снова будет влиять в Украине, получит определенное право вето на евроинтеграцию, это означает восстановление баланса, который может если не завершить, то серьезно снизить противостояние между Западом и Россией», – заявил Бортник.

По мнению эксперта, Блинкен лично прилетел в Киев, потому что по телефону такие вещи не говорят:

«Приезжают на встречу для того, чтобы что-то сказать на ушко. То, что нельзя доверить телефону, то, что нельзя доверить большим группам людей. Прийти и сказать: «Владимир Александрович, вот список ваших объектов за границей»… Значит, он везет какой-то план, какой-то документ, какое-то конкретное предложение. Ну, в предложении есть пряники, а есть розги. Которое потенциально может быть интересно Российской Федерации, которое согласовано с Байденом».

Интересно, что так же позитивно настроен и лидер комсомольцев Украины Михаил Кононович.

«Несмотря на то, что, как говорят, переговоры России и США прошли «неудачно», это не совсем так. Не все вопросы закрыты, но очень многие решены кулуарно. Они, наверное, договорились играть роль для публики, для внутренней кухни. Ну, что – Байден скажет: «Ну да, я с русскими всё порешал», когда Трампа «нагибали» за каждый взгляд в сторону России? Они на публике ведут себя агрессивно, а, на самом деле, очень многие вопросы были решены. Почему Блинкен едет? Во-первых, чтобы привести в чувство разжигателей войны из режима Зеленского, которых разгорячили республиканцы. Потом, я так понимаю, были найдены точки соприкосновения с Москвой по Минским соглашениям. Сейчас Блинкен будет продавливать некоторые пункты «Минска», чтобы тут нацисты не «качали» – ни Порошенко, ни кто другой. С ними тоже помощники кулуарно встретятся, скажут: «не лезьте, шакалы, ваша задача сидеть и помалкивать». Попросту хотят дать рекомендации, как себя вести – вот, почему приезжает Блинкен», – объяснил политический деятель «ПолитНавигатору».

«Потому что переговоры (с Москвой – ред.) прошли не так плохо, как говорят и как кажется. Русские сказали чётко: «если по «Минску» не будет никаких продвижений в положительную сторону, мы просто признаем Донецк и Луганск, как Абхазию, и на этом всё закончится», – уверен Кононович.