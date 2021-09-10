Киевские эксперты признали, что борьба «Северного потока-2» окончена

10.09.2021 08:21 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Ограничение пропускной мощности в 50%, которое накладывает на «Северный поток-2» Третий энергопакет, будет снято, как только в Европе похолодает и потребность в газе вырастет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лучшую оценку ситуации, которая происходит сейчас с вопросами сертификации «Северного потока-2» дал немецкий политолог Александр Рар, который сказал, что как только в Европе станет холодно и возникнет дефицит газа, европейские чиновники очень быстро забудут о всех положениях Третьего энергопакета, и «Северный поток-2» будет работать на полную мощность, обеспечивая европейцев газом. К этому на сегодняшний день все идет, потому что сам процесс технической сертификации «Северного потока-2», и, соответственно, оператора Nord Stream 2 AG может занять от 8 до 10 месяцев.

Понятное дело, что бизнес европейский, не только газовый, а в целом промышленность ждать не будут. Платить по 700 долларов за тысячу кубометров не будут, платить за электроэнергию, которая подскочила в три раза, в той же самой Германии опять же из-за подорожавшего газа не будут», – говорит Землянский.

«Результаты выборов, которые должны пройти в Германии, могут сильно удивить немецких политиков после таких событий, которые происходят на европейском рынке. Заявление Польши о том, что они готовы рассматривать варианты закупки российского газа говорят о том, что борьба с «Северным потоком-2», беспрецедентная, столь долго шедшая на дипломатических и судебных фронтах, окончена», – считает эксперт.

«Весь вопрос в том, что с момента запуска «Северного потока-2» действительно произойдут серьезные изменения в ценовой политике, то есть пузырь. На пузыре всегда зарабатывают, кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Проигрывает, как правило, потребитель, а выигрывают те, кто этот пузырь надувал. Давайте очень четко понимать, что в это играют на сегодняшний день все нефтегазовые компании Европы, которые на этом зарабатывают. Это бизнес, это либеральный рынок, это Третий энергопакет. «Газпром» ничем не ограничен в своем желании заработать на европейском рынке», – считает аналитик.

«Как это отражается на Украине мы уже видим – у нас продолжается беспрецедентная борьба «Северным потоком-2» вместо того, чтобы заниматься своими проблемами газового хозяйства. У нас избыточные мощности газотранспортной системы, избыточные мощности газораспределительной системы, и та и другая задействовано на 25-30 процентов. С этим всем что-то надо делать, надо менять схему газоснабжения, надо заниматься внутренней ценовой политикой. Давайте исходить из какой-то хотя бы минимальной социально-экономической логики, а у нас вся логика работы газового сектора сводится либо к борьбе с «Северным потоком-2», либо к реализации абсолютно непонятных, далеких «зеленоводородных» и прочих и прочих проектов», – призывает Землянский.

«Поэтому цены обвалятся, Европа начнет закачку в свои хранилища, потому что цена будет ниже, Европа застрахуется после запуска «Северного потока-2», Европа застрахуется, потому что даже в случае если возникнет резкое похолодание, они будут получать ресурс из двух источников – это «северные потоки», первый и второй, и это – «Турецкий поток». Поэтому Украине останется вполне реально начинать на полном серьезе обсуждать возможность физического реверса российского газа, который будет доставляться в Европу, а потом из Европы он уже будет закачиваться в Украину. Логика в этом хоть минимальная есть? Вы же все равно будете закупать тот же самый российский газ. И будете делать акцент на том, что «мы же его купили в Европе», то есть будете бить по собственному потребителю», – сказал Землянский.