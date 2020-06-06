Киевские евроатлантисты: Мы не можем доказать свою полезность для НАТО

06.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

В настоящее время Украина оказалась вне процессов, происходящих за закрытыми дверями Североатлантического альянса.

Об этом пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что Украина не может присоединиться к «Партнерству расширенных возможностей» (ПРВ) с НАТО, поскольку некому лоббировать этом вопрос в штаб-квартире альянса.

«В миссии Украины при НАТО уже год нет руководителя: президент Зеленский до сих пор никого на эту должность не назначил», – пишет издание.

Отсутствие украинского представителя на этой должности беспокоит главу комитета Верховной рады по вопросам интеграции с ЕС, член межпарламентского совета Украина – НАТО Иванну Климпуш-Цинцадзе, занимавшую должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с 2016 по 2019 годы.

«Отсутствие главы миссии означает, что мы находимся вне процессов, происходящих за закрытыми дверями. Ведь его заместитель не имеет доступа к тому уровню общения, к которому имеет посол. Это значит, что мы теряем возможности, которые могут появиться в НАТО, теряем возможности быть полезными Альянсу и получать от военно-политической организации необходимую для нас помощь», – считает экс-министр.

При этом автор статьи отсутствие главы миссии Украины при НАТО характеризует как «крайне негативный сигнал для союзников».

«Нынешнее состояние отношений Украины с НАТО, равно как и разные заявления из Киева дают основания для серьезной обеспокоенности в отношении судьбы евроатлантической интеграции Украины в целом в период правления Зеленского. И отсутствие главы миссии на руку многим из тех, кто не хочет видеть Украину успешной в сфере интеграции с Альянсом», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что страна станет членом НАТО после соответствующей обработки общественного мнения.