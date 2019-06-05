Зеленский: Промоем мозги населению и затащим Украину в НАТО

05.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина продолжит курс на Евросоюз и НАТО, который был законодательно закреплен в Конституции страны еще при предыдущем президенте Петре Порошенко.

В интервью телеканалу 1+1, которое проводилось в спортзале, новый глава государства Владимир Зеленский заявил, что когда все украинское население «подготовят» к этой идее, вопрос членства в евро-атлантических структурах будет вынесен на референдум, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас независимая страна, и это наш выбор, наш курс. Я всегда говорил, что наш курс в Европу, это закреплено в Конституции Украины, и курс в НАТО – это, прежде всего, уровень безопасности страны и нашей армии.

Я говорил, что мы информационно должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно, и когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум. Украина обязательно будет в НАТО», – заявил Зеленский.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что присутствие Альянса в Черном море необходимо увеличить для «сдерживания российской агрессии».