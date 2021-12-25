Киевские глобалисты: «СП-2» загоняет администрацию Байдена в ловушку

25.12.2021  11:57 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Германия, Дзен, Политика, Россия, США, Украина, Энергетика
Новости Украины

Вашингтон договаривается с Берлином о проекте, который напрямую вредит интересам Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишут представители Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар и Денис Винский.

Вашингтон договаривается с Берлином о проекте, который напрямую вредит интересам Украины. Об этом, передает...

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В публикации говорится, что помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан известен как провайдер подхода отказа от санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2».

«Это было обосновано национальными интересами Соединенных Штатов в восстановлении отношений с Германией ради партнерства с Европой в совместном противодействии экспансии Китая. Россия при таком подходе должна быть «припаркована на своем месте», как говорят на берегах Потомака. Подход Салливана не разделяют в Украине, Польше, Литве, за спинами которых администрация Джо Байдена договаривалась c уже бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель», – пишут авторы.

Джейк Салливан.

Отмечается, что администрация США не требует от Берлина давления на Россию по заключению нового долгосрочного газового контракта между Москвой и Киевом и не предлагает помощь в виде регулярных поставок СПГ этой зимой.

Украинские глобалисты считают подход Салливана угрожающим «новым фиаско американской политики».

«Окно возможностей» Салливана уже превращается в ловушку американской внешней политики времен Байдена. Ведь, по логике Кремля, если Вашингтон напрямую договаривается c Берлином о проекте, вредящем интересам американского союзника Польши и стратегического партнера Украины, за их спинами, то почему бы США и России не договориться напрямую за спинами всех других, и не только в контексте отдельно взятого случая? Чем не версия мечты Кремля о Ялте-2 через осовремененный шаблон Мюнхена-38?», – резюмируют авторы.

Ранее Гончар сообщил, что американские хакеры готовят кибер-атаку на газпромовские сети.



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