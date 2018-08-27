Киевские холуи считают делом чести увековечить имя Маккейна на Украине

27.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Имя известного своей непримиримой антироссийской позицией американского сенатора Джона Маккейна должно быть увековечено на Украине для будущих поколений.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил киевский политолог Виталий Бала, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (Маккейн – ред.) был одним из самых влиятельных американских политиков, иначе Республиканская партия его бы не «презентовала» дважды избираться на должность. Более того, мне кажется, если бы он победил на президентских выборах, возможно, не было б войны в Грузии, не было бы аннексии Крыма и всего происходящего на Донбассе. Он был пламенным антикоммунистом, Россия его определила как одного из самых серьёзных врагов, ему даже запретили въезд в страну.

Он действительно был настоящим другом Украины, был на майдане и отыграл очень важную роль. Он был тем ледоколом, который сломал тенденцию, когда, как мы помним, западный мир проводил относительно Путина и России политику умиротворения агрессора и поставил на повестку дня определение, что Россия несёт угрозу не только Украине, но и западному цивилизованному миру», – заявил киевский эксперт.

«Безусловно, ему нужно отдать должное. Я считаю, что, в принципе, Украина должна увековечить его имя для того, чтобы будущее поколение знало и понимало, кто он был», – считает Виталий Бала.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», сторонник жёстких санкций против Москвы, называвший Россию «бензоколонкой», сенатор Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни.