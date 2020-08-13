Киевские нацисты закоптили посольство Белоруссии дымом фаеров

13.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несколько сотен украинских националистов провели под посольством Белоруссии в Киеве «акцию солидарности» с протестующими, пытавшимися совершить госпереворот в Минске. Радикалы выразили несогласие с результатами белорусских выборов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии участвовали несколько сотен человек. Они пришли под посольство для того, чтобы поддержать белорусских протестующих и потребовать от Александра Лукашенко отпустить задержанных в ходе попытки переворота, называя их «политзаключёнными».

Националисты в ходе акции размахивали флагами белорусских коллаборантов, листовками и плакатами соответствующего содержания на белорусском языке, а также скандировали лозунги украинских и белорусских нацистов, и кричали «Свободу политзаключённым!»

Также митингующие несколько раз зажгли фаеры. Во время одной из таких «дымовых» демонстраций националисты зажгли фаеры белого и красного цветов, составив флаг белорусских коллаборантов.

Напомним, украинские националисты устраивают подобные митинги с начала недели. Так, в понедельник несколько радикалов, несогласных с избранием Александра Лукашенко президентом, попытались забросать белорусское посольство яйцами.