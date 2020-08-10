«Таракан, уходи!» – шабаш под посольством Белоруссии в Киеве

10.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несколько десятков украинских националистов провели под посольством Белоруссии в Киеве акцию в поддержку госпереворота в Минске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Митингующие поддерживали белорусскую оппозицию, которая не признает победу Александра Лукашенко на выборах. Основные требования озвучил присутствующий на мероприятии депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Наше межфракционное объединение в Раде уже приняло проект заявления, он уже регистрируется в Верховной раде. В нём мы призываем Верховную раду не признавать выборы в Белоруссии как легитимные, фактически там идёт речь об узурпации власти; осудить насилие против мирных протестующих, произошедшее этой ночью в Минске и других городах Белоруссии; требуем и просим реакции других демократических стран мира; и предлагаем Киев как площадку для переговоров между оппозицией и Лукашенко, но переговоров о честных выборах и отказа от власти тех, кто сфальсифицировал выборы.

Лукашенко в неадекватном состоянии, понятно, что он и дальше с помощью силовиков будет бороться с народом. Но я не думаю, что это удастся – мы видим, что в Белоруссии начались забастовки. Думаю, на улицы выйдут десятки тысяч людей», – сказал Гончаренко.

Митингующие составили петицию белорусскому послу «от представителей украинской общественности и белорусской диаспоры в Киеве» с требованием немедленно прекратить репрессии, освободить всех задержанных и политзаключённых, а также наказать всех ответственных. Интересно, что принимали составленный «на коленке» документ поднятием рук присутствующих. В результате петиция была принята «единогласно», и её направили белорусскому послу.

После чего протестующие начали жечь файеры, скандировать лозунги украинских и белорусских националистов, а также трясти плакатами «За вашу и нашу свободу!», «Таракан, уходи! Тихановская впереди», «Лука, уходи». Несколько националистов попытались метнуть в здание посольства сырые яйца, однако были задержаны полицией и увезены (предположительно – в шевченковский райотдел).

Напомним, согласно данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал более 81%. Его уже поздравили главы России, Китая и Казахстана, а Польша инициировала экстренный саммит Евросоюза, чтобы обсудить ситуацию с массовыми протестами в Белоруссии.