Киевские политологи негодуют: Россия наступает по всем фронтам

31.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украину наводнили «агенты Кремля», а Москва начинает договариваться с ведущими европейскими странами.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka online» заявил киевский политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политика Украины чисто объективно заключается в обороне, потому что мы проиграли несколько военно-политических сражений, пятая колонна Кремля практически уютно себя чувствует на Украине. Для страны и руководства – это политика обороны.

Мы можем только уклоняться от ударов, но ни в коем случае не можем сильно сдерживать противника. Как видите, в Европе три разные стратегические линии по отношению к Москве, и Путин это чувствует, он выбирает наиболее приемлемую для себя политику умиротворения Франции и Германии, и начинает с ними работать. Время выбрано очень удачно, потому что у нас очень слабое политическое руководство», – сказал Небоженко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина проиграла информационную войну Российской Федерации.