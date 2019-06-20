Киевские раскольники объявили друг друга нелегитимными

20.06.2019, Киев, Игорь Петров

Так называемая ПЦУ, созданная под патронатом Константинопольского патриархата, не будет признавать возрождение так называемого «киевского патриархата», о возобновленнии деятельности которого объявил глава киевских раскольников Филарет.

Об этом на брифинге в Михайловском соборе объявил секретарь «священного синода» ПЦУ Евстратий Зоря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Собрание во Владимирском соборе, во-первых, присвоило себе название поместного собора киевского патриархата. Если мы откроем устав киевского патриархата, который действовал до 15 декабря, там указано, что в поместном соборе принимает участие весь епископат, архиереи, представители духовенства, монастырей, мирян, учебных заведений. Каким образом прошли сборы во Владимирском соборе?

Всем известно, что они проходили по приглашениям от почетного патриарха Филарета. Есть разница между приглашенными лицами и делегатами. Те, кто собрались во Владимирском соборе, никем не были делегированы.

Следующее – в уставе два раза определено, что поместный собор киевского патриархата собирается по решению патриарха совестно со священным синодом. Священного синода киевского патриархата как действующей институции нет, все уставные органы киевского патриархата прекратили существование.

Таким образом, даже если брать устав киевского патриархата, то это собрание не может быть поместным собором. Поэтому никаких последствий для ПЦУ это собрание не имеет – ни юридических, ни канонических. Это просто собрание, которое было собрано по личной воле почетного патриарха Филарета.

Что произошло? Отделение небольшой части тех, кто принадлежал к единой поместной церкви в новую структуру. Которая, чтобы присвоить себе полномочия, присвоила название поместной церкви киевского патриархата. Но она такой не является и быть не может.

Мы знаем, что некоторых участников этого собрания привлекали к участию в собранию обещанием архиерейских рукоположений. Уже огласили, что двух участников рукоположат в епископы. Окончательное решение будет принимать священный синод в понедельник на заседании. Но я могу подтвердить, что все те, кто таким своеобразным способом будут получать епископское достоинство в отделенной структуре, могут не рассчитывать, что потом они придут в поместную церковь и в ней будут епископами», – сказал Зоря.

При этом он отказался назвать произошедшее расколом.

«Когда три архиерея, два из которых представляют одну епархию в России, собирают собрание, в котором официально 200 человек, а реально меньше, то это – выделение. Выделение отдельной группы сторонников патриарха Филарета», – отметил представитель ПЦУ.

Напомним, что сегодня, как сообщал ПолитНавигатор, «собор» Филарета отверг томос и восстановил УПЦ-КП