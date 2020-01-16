16.01.2020, Киев, Ольга Козаченко
Киевские реанимации приняли очередную порцию украинских карателей
В Киев прилетел самолет с тяжелоранеными украинскими военнослужащими, воевавшими против республик Донбасса.
Об этом в своем блоге сообщает украинский волонтер Наталья Воронкова.
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«И снова борт в госпиталь… Есть тяжелые раненые, которых сразу забрали в реанимацию», – сообщила волонтер.
Она также рассказала, как добраться до госпиталя и попросила присылать раненым посылки.
Спасибо!
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