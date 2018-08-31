31.08.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Медицина, Скандал, Украина
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Киевские русофобы добрались до медикаментов



Из-за инструкции на русском языке на Украине запретили реализацию, хранение и применение вакцины «Пентаксим», которая используется для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита.

Соответствующее распоряжение опубликовал сайт Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В документе субъектам хоздеятельности, связанным с реализацией, хранением и применением лекарственных средств после получения распоряжения рекомендуется проверять лекарственное средство «Пентаксим» на предмет «маркировки на иностранном языке (русском)» и провести мероприятия «об их удалении из оборота для дальнейшей утилизации и/или уничтожения».

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», доктор экономических наук Украины Анатолий Пешко главной причиной того, что Украина в Европе лидирует по показателям детской смертности, назвал «реформы» американки Ульяны Супрун.

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