Киевские СМИ: «Нас ожидает несколько дней бомбардировок и ракетных ударов»

24.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Россия якобы продолжает готовиться к полномасштабному вторжению на территорию Украины, причем с нескольких направлений.

Об этом пишет киевский журнал «Український тиждень», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подтверждением своих слов киевские пропагандисты считают недавно прошедшие в Новгородской области российского-белорусские военные учения «Щит Союза-2019», по сценарию которых силы союзников должны были освободить город, захваченный террористами, и перейти в контратаку. Далее говорится, что именно Белоруссия может стать территорией, откуда начнется наступление на Украину, а потому «нельзя исключить вариант некоего «принуждения к миру» в стиле 2008 года после атаки на белорусские города «террористов-радикалов».

Также отмечается, что, кроме Белоруссии, есть и другие варианты для атаки на Украину.

«Это и воздушные и морские десанты на юге с территории оккупированного Крыма, и классическое наступление механизированных подразделений на северо-востоке, и «дуэт» сил ВС РФ и «ДНР/ЛНР» (то есть части сил Южного ВО тех же ВС РФ). В таком случае нашу страну ожидает несколько дней авиаударов авиацией и ракетами, а после уничтожения ПВО и основных систем управления – наземная операция», – опасается издание.

По мнению авторов, основные направления возможной атаки Кремля будут «совпадать с желаемыми военно-промышленными объектами, которые нужны Москве для полноценного развития собственной армии в условиях санкций».

«Научные и производственные мощности Харькова и Днепра, военные заводы Херсона и Николаева, доступ к Северокрымского канала, выход в Черное море из Одессы – вот неполный список «трофеев». Соответственно это определенным образом повторять проект «Новороссии», которая включала в себя Харьковскую, Запорожскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Херсонскую области. Это можно назвать программой-максимум. Итак, стоит ждать наступления с оккупированных территорий Донбасса, Крыма и Харьковского направлении с одновременным блокированием украинских сил в Азовском и Черном морях», – пишет журнал.

При этом указывается, что ВСУ не смогут продержаться больше чем три-четыре недели, хотя и нанесут российским войскам определенный урон.

«Но учитывая их общий потенциал эти потери не станут критическими и позволят выполнить стратегическую задачу, разве что с коррективами по срокам. Сейчас украинская система ПВО вряд ли сможет выдержать, не говоря уже о том, чтобы отразить массированный удар, особенно когда речь идет о новейших высокотехнологичные дистанционные средства нападения, как «Кинжал» или «Калибр». Этот факт нужно учитывать без ложного шапкозакидательства», – резюмирует «УТ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Генштабе ВСУ рассказали, что Россия готовит наступление на трех направлениях.