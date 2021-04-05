Киевские СМИ радуются грядущей оккупации Украины иностранными войсками

05.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

В Вашингтоне сейчас обсуждают вопрос постоянной дислокации американских военных на территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет прозападный киевский журнал «Новое время».

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«Что касается Владимира Путина, то он считает все заявления Байдена бравадой. Мол, что тому еще делать, кроме как сотрясать воздух громкими фразами. Путин не очень‑то и верит, что Америка решится на более активное участие в украинском вопросе. А быть в списке стран — источников геополитического риска РФ не привыкать. Но хозяин Кремля сильно ошибается. Во-первых, Байден точно хочет избежать ошибок в своей политике в отношении Украины, планируя подкрепить слова конкретными действиями», – утверждается в публикации.

Издание полагает, что администрация Байдена решила играть долгосрочно, а Госдеп, имея за плечами опыт холодной войны, выстраивает свою тактику усмирения противника на протяжении многих политических циклов.

«В Вашингтоне сейчас обсуждают две важные для Украины идеи: создание военно-учебного центра в восточной части страны с постоянным присутствием американских военных и центра Украина — НАТО в Одессе, который мог бы стать новой опорной точкой для западных союзников в Черном море. Чувствуете четкий привкус долгосрочности американской стратегии?», – радуется журнал.

«Вашингтон сейчас демонстрирует самый высокий градус дипломатической риторики в отношении России за последние 10 лет. Более дружественной к Киеву администрации в США Украине ждать точно не стоит. Сегодня самое время реа­лизовывать все отложенные дипломатические идеи. Поддержка для этого есть», – резюмирует автор публикации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Минобороны Украины надеется на помощь США в войне с Россией.