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31.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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Киевские СМИ: Русские «пойдут на Одессу и выйдут к Херсону»

Новости Украины

Украина представляет собой наилучшее место для демонстрации российской военной мощи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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Автор призывает не радоваться обострению отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Очень важно осознать, что конфронтация между США и РФ не означает автоматического роста реальной помощи Украине. Россия — это не СССР, ставки в противостоянии с ней у Вашингтона не такие уж и большие. О холодной войне речь не идет. А для нашей шаткой лодки никакой ветер не является благоприятным», – отмечается в статье.

«Украина — наилучшее место для российских демонстраций, в том числе военных. С высокой вероятностью, начнется на Донбассе. А дальше — как пойдет. Не исключено, что россияне и нехватку воды в Крыму используют как повод к действиям», – опасается издание.

Примечательно, что материал опубликован под заголовком «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону» (дословная цитата из советской песни «Партизан Железняк»).

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты предупредили, что атака Киева на ЛДНР закончится границей по Днепру.


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