Киевские СМИ: «Украинские военные и добровольцы будут признаны преступниками»

29.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Если Киев пойдет на реализацию Минских соглашений, то Украина фактически станет федеративным государством, на политику которой смогут влиять пророссийские силы.

Об этом в статье под названием «Переварит ли Украина Донбасс», опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишут руководитель ОО «Правозащитная инициатива» Богдан Чумак и депутат ВР прошлого созыва от партии «Самопомощь» Елена Сотник.

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По их мнению, реинтеграция ЛДНР по «сценарию Кремля» (то есть на основе подписанных в Минске соглашений) грозит Украине серьезными негативными последствиями.

«Согласие европейских партнеров на такой «мир» — это признание Украины сферой российского влияния и возможности Москвы ограничивать суверенитет Украины в своих интересах», – считают авторы.

Кроме того, они признают, что Украина фактически станет федеральной.

«Можно продолжать слепо верить, что «особые статусы» не имеют ничего общего с федерацией, однако, по сути они ею и являются», – отмечается в статье.

«Принимая во внимание амбиции Путина, автономия «ДНР» и «ЛНР» будет иметь не только формальный характер, но и реальные рычаги давления и навязывания своей политической воли. Фактически, это будет альтернативный политический центр для пророссийских сил, который будет расширять свой контроль на Восток и Юг Украины», – говорится в публикации.

Также Чумак и Сотник почему-то считают угрозой повышение статуса русского языка, сворачивание декоммунизации, отмену запрета на ввоз российских книг и гастролей артистов из РФ.

«С капитуляцией Украины амнистию получат боевики, воевавшие на Донбассе, а украинские военные и добровольцы будут признаны преступниками, которых тоже амнистируют. Тогда украинская власть поставит знак равенства между обеими сторонами. Следующим шагом пророссийских сил станет преследование представителей проукраинских движений: активистов, волонтеров, политиков, художников», – резюмируют авторы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в команде президента Украины Владимира Зеленского озаботились переходным правосудием для Донбасса.

Кроме того, Зеленский объявил, что у него есть загадочный «план Б» по выборам на Донбассе.