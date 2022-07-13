Киевские «спящие» захватят и уничтожат Зеленского – украинский политолог

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Новости Украины

В информационном пространстве начали появляться материалы с самыми неутешительными прогнозами для Украины, на случай, когда Россия возьмётся за СВО «всерьёз».

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сразу после известного заявления Путина, что мы ещё не начинали всерьёз, появился материал анонимный, где было чётко прописано, что если Запад объявит Россию страной-террористом или спонсором терроризма, и если Украина до сентября не согласится на российские условия мира, то тогда начнётся всерьёз», – пугал он аудиторию.

«А что «всерьёз»? Мобилизация, полномасштабное наступление. И дальше они конкретно перечисляют: 5 крупных городов Украины будут разгромлены полностью ракетными и бомбовыми ударами, будет разбомблена вся критическая инфраструктура, включая мосты через Днепр, «спящие» диверсионные группы в Киеве захватят Зеленского и уничтожат его», – расписывал ужасы Фесенко.