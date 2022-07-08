«А теперь начнём по-серьёзному» – Путин пригласил Запад на поле боя

Новости Украины

Россия всерьез еще не начинала боевые действия, но Запад толкает киевский режим к войне до последнего украинца.

Об этом в рамках встречи с руководителями фракций Госдумы заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, глава государства намекнул, что Россия полностью готова к более масштабному противостоянию, и у Запада осталось мало времени договориться.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют! Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», – заявил Путин.

Участник обороны Славянска Александр Жучковский в своем блоге поддержал тезисы президента, но выразил недоумение, почему Россия все еще не начала принимать серьезные меры по Украине. Видимо, волонтёр не понял, что Путин имел в виду уже не только Украину, а те самые свои декабрьские требования к Западу о гарантиях глобальной безопасности.

«Разумеется, не начинала. Если бы Россия начала, Украина закончилась бы ещё в марте. И это не ура-патриотическое бахвальство, а моё убеждение в том, что российский боевой арсенал при желании способен разрушить военную инфраструктуру, парализовать логистику сил и средств Украины за считанные недели. Остаётся открытым вопрос – почему не возникло такого желания и целеполагания изначально. И когда оно появится».

Традиционно хмурится бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков:

«О как! Не знаю даже – как это комментировать. 8 лет прошло, а “еще не начинали”, пятый месяц полноценно воюем – и тоже самое… А если не начинали – то когда начнём-то? Два «этапа» СВО уже позади».

А политолог Сергей Марков настроен оптимистично:

«Путин сказал жёстко. И многообещающе… Мы все ждём, Владимир Владимирович! Начинай всерьёз. Дави фашисткую гадину. Жестче», – призывает в своем блоге Марков.