06.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Киевские татары угрожают начать боевые действия на Юге Украины




Украине придется стянуть к границе с Крымом все войска и подразделения Нацгвардии, чтобы они расстреляли меджлисовцев и «патриотов» в случае, если власть решит возобновить подачу воды на полуостров. Об этом в своем блоге заявил замглавы меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев, комментируя слова нового премьера Дениса Шмыгаля о возможности возобновления работы Северо-Крымского канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Муждабаева, «патриоты» станут вдоль канала и не допустят запуска воды.

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«Господин премьер-министр, я ещё не запомнил вашего имени! Чтобы подать воду в Крым оккупантам, вам придётся стянуть к месту отвода от Днепра и рассредоточить вдоль всей материковой длины канала Вооруженные силы Украины, Национальную гвардию Украины, Национальную полицию Украины с приказом при необходимости стрелять на поражение в крымских татар и других патриотов Украины, которые будут физически этому противостоять.

Я не буду вас ни в чём убеждать, все аргументы высказаны раз тысячу, и вы должны были их слышать, если не прилетели с другой планеты. Просто вы должны чётко осознавать цену своих слов и возможные последствия своих действий. Если вы всё понимаете и готовы к этому, тогда можете продолжать. А если не готовы, то возьмите свои слова обратно и никогда больше не повторяйте их», – заявил Муждабаев.

Он также выразил опасения, что шантаж власти с требованием продолжать финансирование телеканала ATR, похоже, окажется безуспешным для меджлисовцев.

«Если новый глава Кабмина, едва заступив на пост, высказывается за подачу воды оккупантам в Крым, а крымские татары никогда с этим не согласятся, то господдержку телеканала ATR так или иначе будут перекрывать? Это два условия негласного договора с Путиным, «чтобы продолжать диалог»? Владимир Зеленский, я ошибаюсь или я всё правильно понимаю?» – требует ответа Муждабаев.

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