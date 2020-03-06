Новый украинский премьер сразу попал в скандал из-за Крыма

06.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не против возобновления подачи воды в Крым. Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Мы не хотим быть (ее) авторами», – заявил Шмыгаль.

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Ему возразила депутат Верховной рады, член фракции «Голос» Юлия Клименко, посчитав, что в случае возобновления подачи воды, она будет направлена на нужды военных: «Это не правда, физические лица, люди обеспечены водой в Крыму. Единственное чего не хватает, так это на те военные объекты, которые там есть. Извините, пожалуйста, Крым превратился в военную базу. Вы хотите подавать воду агрессору?».

«Там живут украинцы. Я больше не буду комментировать. В Крыму живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым – это Украина. Мы не собираемся не подавать воду не в Украину. Крым – это Украина? Мы будем подавать воду в Украину? Там живут украинцы, на оккупированной территории? Ну, там же живут украинцы», – ответил Шмыгаль.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о возможности возобновить поставки воды в Крым в обмен на контроль Украины за границей ЛДНР.

В украинской прессе появлялись сведения о том, что Украина передаст Северо-Крымский канал в управление частной компании, чтобы избежать подписания соглашения с РФ по поставкам в Крым, так как это может создать повод для снижения уровня санкций Запада.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что Украина на поставках воды может заработать миллионы долларов.

Члены запрещенного в РФ крымско-татарского меджлиса заявляли, что не допустят возобновления поставок воды в российский Крым.