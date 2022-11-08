Киевские власти готовятся к зиме без воды и света

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Новости Украины

Еще до начала методичных ударов ВС РФ по энергоинфраструктуре связи Киева с единой энергосистемой страны были нарушены.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским интернет-изданием «Зеркало недели» заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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У него спросили, были ли у киевских властей планы на случай чрезвычайных ситуаций.

«Конечно, были, но война изменила все. Уже в марте были нарушены связи с единой энергосистемой страны, поэтому уже летом наши ТЭЦ заработали на полную мощность, а мы начали разрабатывать разные планы действий на случай экстренных ситуаций. Сейчас часть этих сценариев уже состоялась, к сожалению», – сказал чиновник.

Кроме того, у него поинтересовались, как столица готовится к зиме.

«Мэр Виталий Кличко говорил о подготовке около тысячи мест для обогрева, это не только больницы, роддома, гериатрические пансионаты, это, например, школы, где на какое-то время можно принять значительное количество людей. Для всех мы закупаем электрогенераторы (во многих учреждениях уже они есть), также обеспечим генераторами 180 бюветов для бесперебойной подачи воды. Мы закупаем большие емкости (от одного до трех кубических метров) для воды, чтобы обеспечить питьевой водой учреждения здравоохранения и другие подобные», – рассказал Пантелеев..

Стоит заметить, что 8 ноября, в Киеве области запланированы лишь плановые отключения. Как сообщило «Укрэнерго», аварийных отключений не предусмотрено, и это касается всей страны.

При этом в компании ДТЭК сообщили, что отключения будут длиться не менее двух недель, но лишь в том случае, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Напомним, что с 10 октября ВС РФ наносят удары по критический энергоинфраструктуре Украины. По словам президента Зеленского, поражено до 40 процентов соответтсуующих мощностей.

В итоге на Украине регулярно отключают свет, после чего начинает пропадать мобильная связь, интернет и водоснабжение. В частности, огромные очереди к бюветам выстроились в Киеве.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинцев призвали быть готовыми к тому, что зимой придется испражняться в пакеты.