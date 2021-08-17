Киевские журналисты вышли на протест против нападений. Убийство Бузины даже не вспомнили

17.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В Киеве журналисты вышли на акцию протеста против безнаказанности тех, кто нападает на сотрудников СМИ во время уличных акций праворадикалов.

Об этом из Киева передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несколько десятков фотографов и репортеров собрались у здания МВД в Киеве плакатами, на которых было написано «Журналист – не мишень!», «Безопасность – журналистам, наказание – нападающим!», «Где безопасность?», «Приговоры где?».

Поводом для акции стало избиение фотографа Александра Кужельного на акции «Нет капитуляции!», прошедшей у офиса президента тремя днями ранее. Радикалы требовали от фотографа удалить фото, сделанное его камерой, предъявляли претензии по поводу его работы на левое СМИ, били по голове и, повалив на землю, начали избивать ногами.

«Это история не только про фотографов, Это история о всех журналистах, о нашем праве работать, работать безопасно. Мы приветствуем, что полиция быстро предъявила обвинение двум людям которые причастны к этому избиению, мы приветствуем что в ближайшее время будут выбирать меру пресечения этим людям. Но мы хотим также напомнить, что людей, которые участвовали в этом избиении, было немного больше чем двое. И мы ожидаем, чтобы полиция установит этих людей быстро. Мы также ожидаем объективного и максимально быстрого расследования», – заявил организатор акции сотрудник журнала «Український тиждень» Станислав Козлюк.

Отметим, что его издание приветствовало закрытие без решения суда ряда телеканалов, имеющих отношение к оппозиции, которую называют пророссийской.

Он напомнил, что многие дела по поводу нападений на журналистов не расследуются, а те, которые до суда все же доходят, рассматриваются годами и часто заканчиваются без наказания для нападавших.

«Убийцы Шеремета не установлены, тех, которые убили журналиста Сергеенко в Черновицкой области до сих пор судят, заказчики так и не установлены. Полиция нечасто начинает дела по журналистским статьям Уголовного кодекса 171 или 345-1. А если начинает, то не факт, что эти расследования доходят до суда. А если доходят до суда, не факт что есть приговор. Если приговор есть, то он часто бывает оправдательный.

Яркий пример тому – история с журналистами Бигус. инфо, когда на группу журналистов напала человек. Это ненормально.

У нас 2 простых требования. Во-первых, мы просим, чтобы полиция начала заниматься тем, чем должна заниматься – безопасностью. Ненормально, когда на акции, которую охраняют сотни полицейских, бьют журналиста, и даже двух журналистов. Побили не только фотографа, побили оператора телеканала 1+1. Насколько мне известно, у него диагностировали сотрясение мозга. Второй момент – это ненормально, когда дела журналистов в судах рассматриваются годами, в результате нет приговоров. Мы считаем, что если нет активного расследования, нет приговоров, то и журналисты и журналистика в опасности. Наши права на работу в опасности. Безнаказанность порождает лишь безнаказанность. Люди, которые планируют кого-то избить, видят что за это ничего не будет, нет наказания. Мы требуем, чтобы это наказание наконец появилось», – заявил Козлюк.

При этом он в списке пострадавших он не назвал убитого в Киеве бывшего шеф-редактора газеты «Сегодня» Олеся Бузину.

Представитель «Института массовой информации» Анна Чабарай сообщила, что за последние семь месяцев ее организация зафиксировал 111 нарушений прав журналистов. 80% этих нарушений – физическая агрессия в том числе нападения, препятствование работе и прочее.

«Есть проблема с тем, как расследуются эти дела. За прошлый год до суда дошло лишь 14 дел по «журналистским» статьям. В этом году суды вынесли всего пять приговоров, из них четыре – обвинительные. Но наказание в этих приговорах, скорее, формальное – это штраф от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен или год-два условного срока», – сказала Чабарай.

Она отметила, что расследование может быть успешным при условии информационной поддержки, то есть если о ходе дела пишут СМИ.

«Поэтому нам важно, чтобы такие дела не пропадали в кабинетах», – говорит Чабарай.

К журналистам вышел представитель МВД Артем Шевченко, который заявил, что полиция расследует уголовные дела по поводу нападений на журналистов.

Сам Кужельный опоздал на акцию в свою защиту, а когда, наконец, пришел, то сразу же ушел в МВД куда его вызывали на опознание нападавших.