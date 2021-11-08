Киевский аналитик объяснил, как Саакашвили испортил отношения Украины и Грузии

Новости Украины

Отношения Украины и Грузии резко ухудшились из-за бывшего президента Михаила Саакашвили, который отказался от грузинского гражданства и является владельцем украинского паспорта.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Илья Куса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, теперь эти отношения между странами будут натянутыми до того момента, пока Саакашвили, находящийся в тбилисской тюрьме, не окажется на свободе.

«Конечно, его возвращение испортило отношения с Грузией. Теперь фактор Саакашвили стал отдельным треком в грузинско-украинских отношениях, и будет таким оставаться пока он будет в тюрьме. Пока он будет сидеть в тюрьме, у нас с Грузией будет непростой диалог. Его можно будет сгладить, мы будем общаться, будем торговать – я не думаю, что что-то произойдет, но это будет постоянная точка напряжения. Если он выйдет из тюрьмы и, например, в Грузии сменится власть и он придет к власти, мы получим дружественное правительство в Грузии – хорошо. Нет, значит, он будет в подвешенном состоянии, потому что он – гражданин Украины», – заявил Куса.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. На родине против него возбуждено 14 уголовных дел, по одному из них слушания в Тбилисском районном суде состоятся 10 ноября.