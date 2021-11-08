Албанский вице-премьер Черногории: «Большинство нашей страны ощущает себя сербами»

Заместитель премьер-министра Черногории Дритан Абазович заявил, что хочет построить наилучшие отношения с Сербией.

Об этом вице-премьер рассказал хорватскому изданию Večernji list, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, как многие пытаются навязать свое влияние в Черногории, – признался Абазович. – Многие крупные страны пытаются это сделать. Но вы знаете и то, что отношения с Сербией у нас наиболее тесные, и, что самое главное, значительное количество нашего населения идентифицирует себя сербами. Многие из них являются чадами СПЦ. Я лично хочу наилучших отношений с Сербией, но также и с другими нашими соседями».

Этнический албанец Дритан Абазович, лидер либеральной партии URA в разговоре с хорватскими журналистами не расшифровал какие крупные страны навязывают Черногории свое влияние, но из подтекста современной черногорской политики становится понятно, что речь идет о ведущих странах Запада.

Напомним, что немногим ранее, впервые за многие годы, лидер Черногории – премьер-министр Здравко Кривокапич, нанес официальный визит в Сербию.