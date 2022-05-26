Киевский аналитик озвучил шокирующие данные по потерям украинской экономики

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Новости Украины

В этом году Украина потеряет до половины своего ВВП.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил экономический эксперт Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Новака, компенсировать потерянный морской экспорт альтернативными путями не удастся.

«Падение ВВП ожидается 30-50% в 2022 году. Это и есть прямые потери и только за этот год. Это и из-за физической потери предприятий многих, крупных. Наиболее яркий пример – это «Азовсталь», которая уничтожена полностью, и из-за ограничения экспорта даже для тех предприятий, которые работают, из-за ограничений, которые Россия делает по нашей инфраструктуре, по нашим портам», – сказал эксперт.

«Мы можем экспортировать сегодня намного меньшие объемы, потому что компенсировать железной дорогой или автотранспортом те объемы, которые мы экспортировали, например, аграрной продукции, через морские порты, компенсировать невозможно даже на треть. Разница в десять раз между тем, что мы экспортировали через порты, и тем, что можно направить железной дорогой», – заявил Новак.

Ранее российские военные аналитики оценили возможность деблокады украинских портов со стороны ВСУ.