Киевский антироссийский политик решил встать на путь исправления

18.07.2019, Киев, Максим Карпенко

«Русский бандеровец», киевский миллионер Геннадий Балашов, который в 2014 году в Крыму агитировал против России, снимал издевательские ролики, бросаясь бананом в сторонников Русской весны, за что и получил тумаков от самообороны, возмутился гонениями на русский язык, устроенными украинской властью.

В своем блоге он раскритиковал тотальную украинизацию, которую подразумевает новая редакция языкового закона, вступившего вчера в силу. Балашов считает, что эта «языковая» сегрегация раскалывает украинское общество, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько процентов населения разговаривает на русском языке? 10%, 20% 30%?.. Точных данных не существует, потому что власти попросту невыгодно освещать этот вопрос. Сам Порошенко дома говорит на русском, многие депутаты Верховной Рады являются русскоязычными, но все они проголосовали «за». Мало того, что языковой закон ущемляет права человека, так он ещё подливает масла в огонь конфликт на Донбассе.

Языковая сегрегация — эта свинья, которую Порошенко и депутаты подложили украинскому обществу. Сегодня любое разделение народа Украины (по языковому принципу или по какому-либо другому) опасно для суверенитета. Новый президент Зеленский, который так же является русскоязычным (!), получив квоту в парламенте, должен отменить языковой закон ради благополучия и мира в Украине!..

Языковой закон, принятый в Украине, напоминает закон о расовой сегрегации США, против которого боролся Мартин Лютер Кинг. Чернокожему населению запрещалось учиться в тех же учебных заведениях, что и белокожие американцы, ездить с ними на одном общественном транспорте, посещать те же рестораны, кинотеатры, останавливаться в тех же мотелях и т.д. Украинцы, воспитанные на русском языке, подвергнутся языковой сегрегации, их ограничили в правах, а в СМИ это подаётся как «перемога» и большое достижение», – пишет Балашов.

Отметим, что в России против Балашова возбуждено уголовное дело за призывы с трибуны Майдана убивать обладателей Георгиевских лент, подрывать газопроводы и сделать Донбасс безлюдным.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Крыму за оскорбления в адрес российских военных избит местными жителями киевский миллионер Геннадий Балашов.

Позже он призвал забыть о полуострове на ближайшие полвека.