Киевский миллионер, которому наваляли в Крыму, призвал забыть о полуострове на 50 лет

15.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Нет никакого смысла забивать себе головы вопросами о статусе Крыма в случае его гипотетического возвращения в состав Украины, пока полуостров находится в составе России.

Об этом в эфире меджлисовского канала «ATR» заявил кандидат в президенты Украины, киевский миллионер Геннадий Балашов, который весной 2014 прилетел в Симферополь, где снимал издевательские ролики, бросаясь бананом в сторонников Русской весны, а затем заявил, что был захвачен в плен и несколько дней находился в заточении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что возврат Крыма мы будем ждать очень долго, потому что политическая элита и народ России не готовы отпустить Крым, а у Украины не хватает сил его вернуть.

Поэтому под санкциями полуостров будет стоять очень долго, Северный Кипр говорит об этом – несмотря ни на что, на давление, на санкции, Турция не возвращает. Я думаю, что Россия идёт тем же путём, и этот процесс сильно затянется», – заявил Балашов.

«Поэтому сейчас рассматривать такой вопрос, за автономию мы или нет, если он вернётся лет через 50 – это будет другая страна Украина, это будут другие политики, и наше мнение на сегодняшний день не имеет никакого значения», – добавил украинский кандидат.