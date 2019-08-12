Киевский чиновник возмущен усталостью украинцев от войны

12.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

В новом созыве Верховной рады не менее четверти депутатов будут политиками с пророссийскими взглядами.

Об этом в интервью журналу «Країна» заявил замминистра образования Украины Максим Стриха, по словам которого, четверть украинцев не считает Россию агрессором.

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«Пятая колонна из пророссийских депутатов в парламенте тоже составит не менее четверти. Украинцы устали от войны. Манипулятивные технологии сместили наши ценности», – утверждает Стриха.

Он также полагает, что Украины может потерять позиции в таких вопросах, как «язык, культура, национальная память».

«Для тех, кто пришел к власти, это часто не ценности, а проблема. Еще несколько месяцев назад они просто хотели делать русскоязычный продукт и продавать его постсоветскому пространству. Украинская культурная обособленность была негативом для них. Потому что уменьшала их аудиторию, а следовательно – прибыли. Наверняка попытаются внести изменения в закон о языке. В ближайшие годы он точно не заработает в полном объеме; если его не отменят, то просто не выполнять. Будет ползучее возвращение русского в публичную сферу», – считает замминистра.

По его мнению, главный вызовом для Киева является война, а конечной целью России «будет оставаться уничтожение субъектности Украины».

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевская медиа-обслуга, помогавшая разжигать войну в Донбассе, не скрывает озабоченности данными последних соцопросов, фиксирующих критическое отношение населения к главным тезисам майданной пропаганды.