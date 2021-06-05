Киевский дипломат: «Какой еще ХАМАС?! Это все проделки России»

Новости Украины

Москва диктует миру свою повестку дня, якобы создавая локальные конфликты в разных уголках планеты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил экс-посол Украины в Белоруссии, бывший представитель Киева на переговорах в Минске Роман Бессмертный.

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«Нагорный Карабах, Грузия, Приднестровье – не локальные конфликты России с целью восстановить постсоветское пространство. Это попытка создать площадки, чтобы диктовать миру повестку дня. Вспомните, как международное сообщество отнеслась к агрессии против Грузии. Показали Саакашвили, жующего галстук. На него сместился акцент. Европейцы выражали обеспокоенность, осуждали. Но при этом говорили, что президент Грузии тоже ненормальный. То же с Украиной. России семь лет удавалось навязывать мира повестку дня», – считает Бессмертный.

По его словам, сейчас международный фокус сместился на очередное арабо-израильское противостояние.

«Удивительно, что в СМИ это подается как выходки ХАМАСа. Все спущено из Кремля, чтобы в очередной раз диктовать миру условия. 90 процентов ракет, выпущенных по Израилю, – российские. При этом Путин говорит, что борется против террористов. А ХАМАС имеет такой статус», – утверждает дипломат.

«Россия ведет окопную войну против Украины, а ракеты продает арабам. Два года назад премьер Израиля Нетаньяху стоял на трибуне мавзолея в Москве в День Победы. Такую лицемерную политику ведет Кремль. Пока мир не поймет, что ни одному слову Москвы верить нельзя, ничего не изменится. Никаких долгосрочных договоренностей. Должны быть краткосрочные контролируемые шаги с санкциями за невыполнение», – резюмировал Бессмертный.

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