У Порошенко сели в лужу, пытаясь повесить на Россию обстрелы Израиля

Новости Украины

Россия якобы имеет отношение к обстрелам Израиля палестинскими военными формированиями.

Об этом на сайте Цензор. нет пишет его главный редактор и пропагандист карательной операции против ЛДНР Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новая тактика ХАМАС и Исламского джихада состоит в том, что сотни пусковых установок ракет оказались врыты в землю в жилых кварталах и хорошо замаскированы, под прикрытием от дронов и спутников, многие объекты террористов в жилых кварталах размещены под жилыми домами. Пуски осуществляются дистанционно.

Очевидно, что наладить такое массовое производство ракет террористы не могут. Им поставляют готовые неуправляемые ракеты и комплектующие из Ирана, а также управляемые ракеты из России. Днем 12 мая террористам удалось впервые нанести потери израильской армии – с помощью России. Российская ракета «Корнет» поразила патрульный джип, погиб израильский сержант Омер Табиб, трое раненых», – пишет Бутусов.

В свою очередь депутат ВР от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев, как сообщал «ПолитНавигатор», считает, что Россия якобы помогает ХАМАС, чтобы отомстить союзнику США Израилю за поддержку Украины.

Обвинения России в поставках ХАМАС, ракет, которыми ведется обстрел территории Израиля, является попыткой спекулировать на горе которое война приносит жителям этого региона. Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

«Происходит все как всегда: «Серый волк унес зайчат – это Путин виноват. Зайку бросила хозяйка, кто виновен – угадай-ка. Вот кончается доска, для несчастного бычка». У Бутусова и других порохоботов всегда во всем виноват Путин. Они пытаются в этом убедить других, в том числе и граждан Израиля, которые читают украинские СМИ. Там идет война, и наши журналисты пытаются использовать горе, которое она приносит, причем как для евреев так и для арабов, чтобы обратить их в свою «веру» и тем увеличить свою «паству». Не думаю, что это хорошо получается – в основном люди там не дебилы и понимают, что происходит», – сказал Семченко.

Юрист Татьяна Монтян отметила, что Украина также поставляет свое вооружение за рубеж и неоднократно была замешана в связанных с этим скандалах.

«Есть мировой рынок оружия. Все кому не лень покупают там всё, что хотят. Если кто-то не может купить напрямую – покупает через посредников. Украина, кстати, неоднократно бывала замешана в скандалах связанных с оружием начиная со знаменитого скандала вокруг «Кольчуги». Поэтому кто там чьим оружием воюет – не имеет вообще никакого значения. Важно не чьё там оружие, а в чьих оно руках. А то, что Бутусов и другие порохоботы разгоняют эту тему – так у них работа такая приплетать Россию ко всему чему только можно», – сказала юрист.

В свою очередь политолог Олег Хавич отмечает, что «профессиональным украинцам» для очередных воплей «Во все виновата Россия» не нужны ни факты, ни события.

«Если же говорить о конкретных персонажах, которые разгоняют тему «Россия вооружает ХАМАС», то у них есть и свой персональный интерес. К примеру, Бутусов, как обычно, лоббирует закупки западных вооружений – в данном случае израильских и американских. Что же касается Арьева, то он борется за статус «главной говорящей головы» партии «Европейская солидарность» и за соответствующие бюджеты», – сказал эксперт.

По его словам, Арьев выглядит смешно, поскольку вчера в эфире канала «Прямой», который принадлежит Петру Порошенко, транслировалось выступление лидера ХАМАС Исмаила Хании.

«По логике бывшего журналиста Арьева, теперь нужно обвинить экс-президента Украины и всех его соратников в поддержке арабского терроризма. Конечно, в годы правления Петра Алексеевича украинское оружие продавалось кому угодно, и через третьи руки вполне могло попасть к ХАМАС – как ныне российское. Однако, при всей моей нелюбви к Порошенко, хотел бы отметить, что он поддерживает только один терроризм — украинский», – резюмировал Хавич.