Киевский дипломат: Мы не способны понять логику Путина

26.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Опасавшаяся российского наступления Украина может на несколько недель перевести дыхание.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским интернет-изданием «Апостроф», заявил председатель правления Международного центра перспективных исследований, экс-директор департамента европейской интеграции секретариата Кабинета министров Украины Василий Филипчук.

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Он говорит, что эксперты его центра считали крайне маловероятной вторжение российской армии на Украину.

«Однако оставалось два неопределенных фактора. Первый – мы до конца не способны понять логику принятия решений со стороны российского президента. Всегда остается элемент неопределенности: какое решение он все же примет. Все действия действительно определяются президентом Российской Федерации.

Второй элемент – это то, что всегда есть опасность каких-то неуправляемых, случайных действий на линии контакта, на линии фронта, когда кто-то может неожиданно осуществить какие-то действия, которые приведут к масштабному насилию. А дальше все приведет, как эффект домино, к полномасштабному военному конфликту», – говорит дипломат.

Он доволен, что ни первый, ни второй элемент не сработали.

«Я думаю, что мы далеки от полноценного урегулирования, мы далеки даже от возвращения к перемирию [в Донбассе], которое мы видели в течение прошлого года. Но все же это деэскалация на несколько недель, которая позволяет перевести дыхание и еще раз попытаться найти какой-то баланс. Вернуться хотя бы к устойчивому перемирию», – надеется Филипчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», министр обороны РФ дал приказ отвести войска от границ Украины.