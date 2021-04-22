Шойгу приказал отвести войска от границ: Но радость либералов и украинцев преждевременна

22.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Россия с завтрашнего дня начинает возвращение в пункты постоянной дислокации сил, которые были выдвинуты к границам на юге и западе страны в рамках учений.

Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, прибывший для проверки боеготовности в Крым. «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны», – сказал он.

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Интересно, что курс рубля сразу же пошел вверх после слов министра – так рынок отреагировал на снижение военной напряженности. «Следим теперь за ночными посиделками Владимира Путина с Александром Лукашенко. Если будут приняты решения о легализации присутствия войск РФ в РБ, рубль слегка двинется обратно вниз», – считает оппозиционный политолог Станислав Белковский.

«Как я и прогнозировал, быстро «закончилась война с Украиной». Повторюсь, что верхушка нашей номенклатура – купцы, а не воины. Россия – страна торговая. Ну и заодно в Кремле окончательно поняли, что теперь с прадедушкой Байденом не забалуешь, это вам не тряпка Трамп», – не без удовольствия комментирует либеральный историк Павел Пряников.

Приказ Шойгу наверняка обернут в свою пользу и украинская пропаганда, прогнозирует телеведущий Евгений Попов. «Через сколько секунд Зе напишет, что его влог заставил Путина отказаться от войны?» – иронизирует он.

Радость либералов и украинцев преждевременна, считает известный военный корреспондент Александр Коц. «Все кричавшие «Караул! Война!» сейчас такие: «Ахаха, навоевались». Ахаха, помню, как было объявлено о выводе основной группировки российских войск из Сирии», – язвительно отмечает Коц.

Интересно, что эту версию подтверждает и украинский Telegram-канал «Легитимный»: «Армию будут очень долго возвращать в пункты постоянной дислокации, пока не будет достроен СП-2».

«Конечно – ни в коем случае нельзя расслабляться, зная ментальное коварство и подлость врага нашего, сегодня, 22.04.2021, на фронте снова погиб украинский воин, а за линией отвода обнаружили 12 установок «Град». Оккупационные проблемы с водой в Крыму также не решены, поэтому не расслабляемся.

А так, я хочу поблагодарить мощную международную коалицию, которая на фоне крупнейшей за все время войны пришла на помощь, кто как мог. Хочу перечислить каждую страну: США, Великобритания, Канада, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Хорватия, Турция, Сакартвело и Азербайджан! Спасибо вам, наши друзья, партнеры и союзники!» – пишет боевик УНА-УНСО Назар Приходько, уверяя, что отвод войск – следствие давления на РФ.