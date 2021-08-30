Киевский дипломат: «Нужна третья мировая война, чтобы реформировать ООН»

30.08.2021 09:13 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В нынешнем виде Организация Объединенных Наций не имеет будущего.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» экс-представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, с того времени, как он начал работать в ООН в 1980-х годах, организация никак не изменилась.

«В нынешнем виде она не имеет будущего. Надо многое менять. Это бюрократическая структура со 193 членами. Как что-то согласовать между ними? Выходишь с какой-то неполитизированной и хорошей инициативой, а к ней разное отношение. Когда принимаем резолюции по Крыму, то есть 80-90 голосов за. Почти весь мир не признает оккупации полуострова, а на голосованиях только половина нас поддерживает», – утверждает дипломат.

«Для реформирования ООН нужна третья мировая война. Организацию создали в 1945-м, ибо человечество увидело, что дальше так жить нельзя. И если она начнется сейчас, то станет ядерной», – резюмирует Ельченко.

Отметим, когда Ельченко говорит, что при голосованиях в ООН Украину поддерживает половина мира, то он явно лукавит или же его подводит память. Так, во время рассмотрения антироссийских резолюций по Крыму в ООН их поддерживает порядка трети, но никак не половина государств — остальные же голосуют против или воздерживаются.