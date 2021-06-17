Киевский дипломат предсказал быстрый разгром ВСУ российской армией

17.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

У России всегда будет достаточно сил для того, чтобы провести наступление и разгромить Украину.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил экс глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Волошина, спровоцировать это может наступление украинских войск на Донбасс.

«Если мы помним напряженность весны, то я склонялся тогда и до сих пор считаю, что если бы действительно состоялась какая-то масштабная провокация на Донбассе, неважно с чьей стороны, результатом которой стало бы массированное наступление ВСУ в направлении Донецка, то ответ российской стороны включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию, включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева», – сказал политик.

«Это не исключено физически до конца лета-начала осени, потому что основные подразделения российские остались у наших границ, и там еще запланированы учения «Запад-2021», концентрация войск будет более чем достаточная для того, чтобы осуществить быстрый разгром Украины, но в принципе, Россия всегда имеет достаточно сил для того, чтобы в случае прямого столкновения с Украиной одержать быструю победу», – заявил Волошин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины заявил, что Россия готовит захват Киева, Харькова и Одессы.