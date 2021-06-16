16.06.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Президент Украины: Готовится захват Киева, Одессы и Харькова

Новости УкраиныРоссия готовит захват крупных украинских городов, но при этом не заинтересована в войне. Столь...

Россия готовит захват крупных украинских городов, но при этом не заинтересована в войне.

Столь противоречивое заявление, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью France-Presse, Reuters и Associated Press озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он полагает, что скопление российских войск на границе с Украиной «может закончиться серьезным конфликтом, серьезной войной, очень серьезной провокацией».

Также глава Украины высказал обеспокоенность предстоящими российско-белорусскими учениями «Запад-2021».

«Тогда скажите мне, а почему здесь – по той информации, которую мы получаем – отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова?», – утверждает Зеленский.

Также у него поинтересовались, когда он ожидает эскалацию.

«К большому сожалению, мы должны ожидать осложнения и быть готовыми к ним каждый день. Но я не считаю, что это будет. Вероятность провокаций есть, в частности, в середине сентября, когда будет «Запад-2021». И все же я считаю, что в полномасштабной войне Российская Федерация не заинтересована», – резюмировал президент Украины..


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