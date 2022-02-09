Киевский дипломат пророчит, что Украину парализуют диверсии в тылу

09.02.2022  13:04 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Украина не имеет резервных систем жизнеобеспечения населения и инфраструктуры, поэтому в случае нанесения ударов по критическим объектам страну ждет коллапс.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не имеет резервных систем жизнеобеспечения населения и инфраструктуры, поэтому в случае нанесения ударов...

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По мнению Бессмертного, в случае конфликта с Россией, удар будет нанесен в первую очередь по инфраструктуре водо- и энергообеспечения.

«Вариант, по которому может развиваться ситуация, – это осуществление диверсионных операций в тылу украинском для паралича системы коммуникаций или жизненно важных объектов – водоснабжения, энергоснабжения, транспортного снабжения и так далее. Ведь, надо понимать, что в нынешней ситуации, как, кстати, недавно было в Центральной Азии, когда такие огромные города, как Алматы просто вырубались из системы энергоснабжения и чем это завершалось», – сказал дипломат.

«А мы можем себе представить такую ситуацию в Украине, которая по населению больше 40 миллионов? Нужно понимать масштабы этого всего и последствия… Инфраструктуры защиты населения не существует, систем энерговодопоставок резервных не существует», – заявил Бессмертный

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