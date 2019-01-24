Киевский дипломат: Русская журналистка преуспела в троллинге недалеких украинских депутатов
Своим поведением в ПАСЕ члены украинской делегации играют на руку российским пропагандистам.
Об этом в своем блоге пишет экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.
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“Это блестяще. Недалёкие украинские депутаты продолжают помогать российским пропагандистам делать шоу, выставляя наших политиков клоунами для аудитории в РФ и ряде других стран. Осенью наша делегация своим глупым поведением помогла Скабеевой заполнить вакуум после провала попыток открыть путь для возврата делегации РФ в ПАСЕ.
На этой сессии этот вопрос вообще не стоял, и Скабеева приехала специально троллить наших депутатов. В чем немало преуспела. Все жду, когда у европейцев лопнет терпение и они всех их вместе выставят из Palais de l’Europe.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, член украинской делегации в ПАСЕ попытался надеть рулон туалетной бумаги на микрофон российской телеведущей Ольги Скабеевой.
Метки: Олег Волошин, Ольга Скабеева, ПАСЕ
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