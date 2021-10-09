Киевский дипломат: Украине грозит положение Албании

09.10.2021 11:04 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

У стран Западных Балкан растет скептицизм по отношению к Европейскому союзу, не желающего выполнять свои прежние обещания.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет украинский дипломат Владимир Цыбульник, ранее занимавший должность временного поверенного в делах Украины в Боснии и Герцоговине.

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Он дает оценку прошедшему на прошлой неделе саммиту ЕС — Западные Балканы.

«Если подытожить, то конкретным результатом саммита стало выделение финансовых средств для «балканской шестерки» и декларация нескольких новых проектов. Из негатива саммита — не прозвучала дата начала переговоров со Скопье и Тираной, остались разные подходы к евроинтеграции у стран-членов ЕС. И это вряд ли привело к снижению уровня скепсиса у держав Западных Балкан в отношении Евросоюза и его готовности выполнять старые обещания», – отмечает Цыбульник.

Он предлагает извлечь уроки Киеву, где команда президента Зеленского постоянно говорит, что он поднимет вопрос признания европейской перспективы во время саммита Украина — ЕС.

«Во-первых, в Евросоюзе отсутствует единый взгляд на будущее политики расширения, вне зависимости от того, касается ли это «балканской шестерки», Украины, Грузии или Молдовы. Во-вторых, любое расширение, если оно произойдет, будет исключительно политическим решением ЕС, независимо от выполнения кандидатом условий вступления. Которые и далее будут меняться», – считает дипломат.

«В-третьих, Украина получила еще одно подтверждение тому, что хотя и естественно добиваться европейской перспективы с такими странами как Грузия и Молдова, в то же время подобная тактика несет и опасность. Иначе можно оказаться в положении Албании, ставшей заложницей спора Болгарии с Северной Македонией», – резюмирует Цыбульник.

Напомним, что вне ЕС на данный момент остаются такие балканские страны, как Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория. С ними ведутся переговоры о вступлении в Евросоюз, которое каждый раз откладывается. Кроме того потенциальными кандидатами называются Босния и Герцоговина, а также насильственно отторгнутое от Сербии Косово, независимость которого признало большинство членов ЕС.

Как сообщал «ПолитНавигатор», толпы протестующих в Словении попытались сорвать саммит «ЕС – Западные Балканы».

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