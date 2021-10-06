Толпы протестующих в Словении попытались сорвать саммит «ЕС – Западные Балканы»

06.10.2021 16:08 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Словенские власти ввели ограничения на передвижения в ряде городов страны, включая столичную Любляну и замок Брдо, где состоится саммит «ЕС – Западные Балканы».

Лидеры протеста против коронавирусных ограничений – политик сербского происхождения Зоран Стеванович и рэпер Златан «Златко» Чордич были арестованы.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», накануне вечером протест против ограничительных мер, введенных правительством Словении после резкого роста случаев заболевания коронавирусом в стране, собрал намного меньше участников, чем прошлые аналогичные акции. Во многом этому способствовал недавний сбой, произошедший в социальных сетях – Facebook, Instagram и WhatsApp, через которые протестующие координировали свои действия.

Вдобавок из-за саммита «ЕС – Западные Балканы», после того как лидеры протеста призвали всех сочувствующих блокировать место его проведения – замок Брдо близ городка Крань, власти объявили об ограничении передвижения в крупных городах страны, включая Любляну и окрестности замка Брдо.

При этом полиция Словении оперативно арестовала двух лидеров коронавирусного протеста – лидера партии «Гражданское движение» Зорана Стевановича и рэпера Златана «Златко» Чордича, а также еще двадцать два активиста. По информации адвокатов всем задержанным инкриминируют пункт 2 статьи 302 УК Словении «Подстрекательство к сопротивлению властям», что грозит им уголовным наказанием на срок до трех лет лишения свободы.

Арест лидеров спровоцировал возмущение протестующих, которые забросали полицию камнями, бутылками, дымовыми шашками, та в ответ применила углекислый газ, водометы, дубинки и блокировала бунтарей в центре столицы – Любляны. Попытка участников акции прорваться к отелю «Интерконтиненталь», где организаторы разместили часть участников саммита, не увенчалась успехом. В итоге, протестующие прекратили сопротивление властями и были разогнаны.