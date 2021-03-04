Киевский эксперт: Дело идёт к крупным боестолкновениям на Донбассе

04.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В течение последнего месяца обстановка в Донбассе значительно обострилась, и летом этого года конфликт может разгореться до крупномасштабных противостояний времён 2015 года.

Об этом в эфире телеканала «Первый Казацкий» директор института украинской политики Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Донбассе сейчас наблюдаются элементы эскалации конфликта. Не только политическая часть зашла в тупик – об этом мы говорим давно – мы видим, что и элементы демилитаризации конфликта тоже были заморожены. Новые точки развода сил, обмен захваченными лицами, запуск КПВВ – это всё остановлено. Фактически, Донбасс полностью, и политически и социально, изолирован от территории Украины.

Третье, что наблюдается в размораживании конфликта – фактически стороны отказались от ключевого достижения перемирия – отказались от обязательства не вести разведывательные действия, снайперскую борьбу, не позволять работать ДРГ. Уже где-то месяц в Донбассе мы наблюдаем, что обе стороны вернулись и к работе снайперов, и к работе ДРГ. Всё это увеличивает потери, и конфликт на наших глазах размораживается.

Высока вероятность того, что уже до лета этого года этот конфликт снова приобретёт острую форму периода Дебальцево или аэропорта. То есть, локальные эскалации, противостояния между каких-то точек на карте, снова может вернуться, и это снова чревато десятками, сотнями, я уже не хочу говорить о тысячах жертв», – сказал Бортник.

«В корне этой проблемы лежит отсутствие реализации Минских соглашений. У украинской власти уже есть полноценный консенсус относительно того, что Минские соглашения в нынешнем виде не будут реализованы. Поэтому украинская власть взяла курс на замораживание демилитаризации конфликта, хотя и опасается, что в любой момент конфликт может быть разморожен.

Мы видим и обвинения, которые звучат, и попытку переписывать, «выборы раньше или граница». Видим заявления, что Минские соглашения не могут быть реализованы в принципе. Мы видим попытки подорвать вообще переговорную площадку, сказать, что Беларусь больше не является независимым игроком.

И мы видим попытку объединить донбасский кейс с крымским. Принимая во внимание, что Россия сейчас не приемлет никакой диалог в отношении Крыма, это тоже является скрытой попыткой руками оппонента заморозить переговорный процесс», – резюмировал эксперт.