«Повреждены восемь домов, два посёлка обесточены» – ВСУ вновь бьют по Донбассу

02.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В нарушение договора о прекращении огня ВСУ в зоне «ООС» совершили массированный артиллерийский обстрел посёлков ДНР, в результате чего повреждены восемь жилых домов, а два населённых пункта остались без электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошедшие сутки, в нарушение второго пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, вооруженные формирования Украины совершили две огневые провокации.

Так, боевики 1-го механизированного батальона 28 бригады ВФУ, по приказу военного преступника Марченко, обстреляли населённый пункт Старомихайловка из 120-мм минометов, выпустив 4 мины.

Отмечу, что каратели в очередной раз прицельно обстреливали жизненно важные объекты инфраструктуры Республики, прикрываясь мирными жителями на подконтрольной территории как «живым щитом».

Установлено, что минометный огонь по населённому пункту Сигнальное велся из жилого района населённого пункта Славное, который находится в зоне ответственности механизированного батальона 1 танковой бригады ВФУ. По приказу преступника Марченко выпущено двенадцать мин калибром 120-мм», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате обстрелов оказались повреждены восемь жилых домов, и два посёлка остались без электроэнергии.

«В результате вражеских обстрелов населённого пункта Сигнальное повреждены восемь жилых домов по адресам: ул. Пушкина, дома №7, 8, 9, ул. Пионерская, дома № 6, 8, 9, 12 и ул. Советская, дом № 12, обесточены населённые пункты Сигнальное и Луганское.

Призываем наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировать последствия минометных обстрелов ВФУ населённого пункта Сигнальное и дать объективную оценку действиям украинской стороны», – добавили в НМ ДНР.