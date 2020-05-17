Киевский эксперт диагностировал Украине «средневековый дебилизм»

17.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

У президента Украины Владимира Зеленского отсутствует здравый смысл, поскольку он продолжил политику своего предшественника.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поменяли Порошенко на Зеленского, думали вот пришло здравомыслие, но здравомыслие отсутствует, а такой пещерный средневековый дебилизм процветает.

Я уже не говорю о том, что, в общем-то, огромное количество зрителей увидело в действии глупую норму порошенковского законодательства, а теперь Зеленского, которая запрещает флаг Великой Победы.

Такова жизнь. Конечно же, у меня нет сомнений, что это все будет отменено. Но мне жаль, что это не делает Зеленский. Жаль, что люди ещё в очередной раз разочаруются», – отметил эксперт.

Напомним, МИД Украины, страны, где за демонстрацию Знамени Победы грозит уголовная ответственность, на 9 Мая выдвинул претензии Москве из-за якобы приватизации этого знамени Россией.