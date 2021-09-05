Киевский эксперт: «Под видом беженцев к нам едут бегавшие по горам с автоматами добробаты»

05.09.2021 12:49 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Мало того, что Украина экономически не готова принимать тысячи афганских беженцев, с этим потоком людей в страну зайдёт совершенно непредсказуемый контингент.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам. Украина «взяла на себя обязательства по социализации на нашей территории пяти тысяч афганских беженцев», что стало можно расценить как проявление гуманистических ценностей.

«Но рядом с нами находится Европа как носитель, как создатель, выпестовавшая за всю свою историю эти ценности человеческие, их философами со времён Древней Греции. Они показывают другую практику – Литва строит стену, Германия платит туркам, чтобы они не пропускали беженцев на её территорию, принудительное выселение», – заявил Атаманюк.

При этом он обратил внимание, что сопротивляются появлению афганских беженцев страны с несравнимо лучшим уровнем жизни.

«Каждая страна заботится, прежде всего, о своих людях. Скажите, мы уже, такое респектабельное богатое государство с европейскими стандартами, с профицитом бюджета, с решенными социальными всеми вопросами? Я напомню, что у нас официально 2,5 миллиона людей вынужденно переселенных с территории Донбасса имеют статус беженцев, и у нас на сегодняшний день эти люди никак не защищены, не имеют никаких преференций», – напомнил эксперт.

«Получается, что мы, имея 10 миллионов людей, живущих ниже прожиточного минимума, имея, по данным ООН, 10 миллионов людей, которые банально голодают, имея 2,5 миллиона беженцев, имея 500 тысяч безработицы, имея дефицит бюджета, и каждая восьмая гривна в нашей стране идёт на обслуживание внешнего долга. Имея вот такую картину, мы подвязываемся на такую ситуацию. Меня, как человека, который живёт здесь со своими детьми, это реально беспокоит», – выразил опасения экономист.

Он добавил, что во всей создавшейся ситуации есть другая, не менее устрашающая сторона.

«Есть ещё другая составляющая – кто эти люди и почему они убегают? Ведь это те люди, которые сотрудничали с предыдущей администрацией Афганистана, которая убежала. То есть в оппозиции к талибам. Как сотрудничали? Кто как – кто был переводчиком, кто вёл военные действия, то есть аналог наших добровольческих батальонов.

То есть многие из них – это люди, которые вчера бегали с автоматами по горам, знают, как убивать, знают, что такое кровь, знают, что такое самое страшное, что встречают люди. И вот эти люди сейчас приедут к нам», – заключил Атаманюк.

Напомним, ранее появилась информация, что на Украине планируют создать экспериментальное подразделение из беженцев-афганцев, имеющих опыт участия в боевых действиях и навыкам диверсионной деятельности.