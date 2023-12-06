Киевский эксперт: Максимальный статус для Украины в НАТО – «любимые партнёры»

Инсайд о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен «сказал европейцам «прекратить говорить с Украиной о НАТО» – показатель неудивительный, однако есть опасность, что ту же судьбу ждут переговоры и по членству Украины в ЕС.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вряд ли мы когда-то станем полноценными членами Альянса. Дело в том, что кому-то надо воевать с РФ, именно поэтому. Поэтому – партнёры, расширенные партнёры, углубленные партнёры, любимые партнёры, вот это реалии. Почему обрубили разговоры?.. Я думаю, что эти разговоры попросили прекратить ввиду нереальности этих планов – это раз. Второе, на сегодняшний день у нас, к сожалению, это стремление вступления в НАТО переросло в какую-то панацею. Мы очень любим создавать мифы сами себе. Типа, вступление в НАТО – панацея коллективной безопасности. Надо искать систему коллективной безопасности не в НАТО, НАТО – слишком большая организация для того, чтобы её обеспечить, она сегодня сама трещит по швам, когда смотришь на Турцию или на Венгрию, а сейчас могут присоединиться другие страны и начать высказывать своё мнение. Надо искать систему коллективной безопасности в ближайших соседях и создавать свой военно-политический союз. Даже покойный Киссинджер, создатель реал-политик, человек, который всю жизнь прожил по принципу «разделяй и властвуй» – надо всех поссорить, а потом за большие деньги давать консультации, как же помирить, но при этом ни в коем случае не допустить примирения, вот этот вариант, что давайте по частям примем Украину в НАТО, это вообще нереальный план. И я думаю, именно поэтому в США наконец-то на сегодняшний день нашлось здравомыслящее суждение в плане того, что давайте пока прекратим эти все разговоры до окончания войны», – рассказал Жданов.

В то же время он выразил опасение, что ту же судьбу ждут переговоры о членстве Украины в ЕС.

«Особенно учитывая позицию Венгрии в этом вопросе. А сейчас Венгрию могут поддержать ещё и другие страны. Нидерланды высказывались против этого процесса, Болгария видите, какую позицию сейчас заняла в отношении помощи Украине. Словакия – с приходом к власти новой партии Фицо и его пророссийской позиции. Так что у нас и тут перспективы не самые радужные. Дай Бог, чтобы эти переговоры начались. Но можно, не начиная переговоры, сказать, во что они упрутся сразу, ещё заблаговременно – они упрутся в проблему борьбы с коррупцией», – предупредил эксперт.