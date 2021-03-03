Киевский эксперт не верит, что Рада примет закон о «коллаборантах»

03.03.2021, Киев, Игорь Петров

Внесенные в Верховную раду законопроекты, признающие жителей Крыма и ЛДНР «коллаборантами», не получат статуса законов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Константин Бондаренко, оценивая перспективы позитивного голосования за эти документы.

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«Я бы не стал особо обращать внимание на эти законопроекты. На самом деле мы имеем дело с законодательным спамом, не более. У этих законопроектов нет ни единого шанса быть принятыми», – считает Бондаренко.

Он обращает внимание, что соответствующие законопроекты внесли как партия экс-президента Петра Порошенко, так правящая «Слуга народа».

«Порошенко сейчас идет на любые ухищрения чтобы создать шум вокруг себя и своей политической силы. То он заявляет, что покупает сам у себя телеканал, то вносит идиотский законопроект, то поддерживает Стерненко, то отказывается поддерживать Стерненко и так далее. В общем, делает хаотические движения. А во фракции «Слуга народа» приняли решение на каждый порошенковский закон давать свой вариант», – сказал эксперт.

Он говорит, что есть целый ряд косвенных признаков того, что никто всерьез эти законопроекты рассматривать не будет.

«Так, среди их авторов нет ни одного человека, который был бы представителем парламентского комитета по законности и праву. То есть их зарегистрировали, чтобы зарегистрировать. Ни Порошенко, ни «слуги» всерьез не рассчитывают на то, что эти законопроекты рассмотрят и примут в этом созыве или в следующем. Скорее всего, их ждет судьбы сотен документов, которые вносились в Раду, но до их рассмотрения дело не дошло.