Киевский эксперт негодует: Украинские нацисты играют на руку Кремлю
Своими дестабилизирующими действиями украинские праворадикалы портят имидж страны и препятствуют эффективному развитию государства и общества.
Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил руководитель Группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ультраправые своей дестабилизирующей деятельностью объективно играют на руку Кремлю, российской пропаганде. Препятствуют успешному развитию украинского общества, портят имидж Украины в глазах Запада, а поддержка Запада критична для выживания и успешного развития украинского общества», – отметил Лихачев.
Напомним, ранее киевский журналист Ирина Гаврилова сообщала, что многие инициативы США, Великобритании и стран Европы показывают серьезную озабоченность Запада происходящими на Украине процессами.
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