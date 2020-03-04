Киевский эксперт негодует: Украинские нацисты играют на руку Кремлю

04.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Своими дестабилизирующими действиями украинские праворадикалы портят имидж страны и препятствуют эффективному развитию государства и общества.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил руководитель Группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ультраправые своей дестабилизирующей деятельностью объективно играют на руку Кремлю, российской пропаганде. Препятствуют успешному развитию украинского общества, портят имидж Украины в глазах Запада, а поддержка Запада критична для выживания и успешного развития украинского общества», – отметил Лихачев.

Напомним, ранее киевский журналист Ирина Гаврилова сообщала, что многие инициативы США, Великобритании и стран Европы показывают серьезную озабоченность Запада происходящими на Украине процессами.